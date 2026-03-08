Domingüire No. 361: Jim Carrey

Tras pasar unos años fuera de la palestra pública, Jim Carrey sorprendió al mundo con su cambio de apariencia; al ver la reacción tan visceral de muchos, no es de extrañar que el famoso actor quedara deleitado con la nueva portada de Domingüire, la revista favorita de las amas de casa para secar las ventanas y los espejos.

Esta semana tampoco le dimos descanso a nuestro malparido pasante subpagado, para poder ofrecerles otra hermosa edición llena de excusas para tus nudes, los secretos de las sifrinas, la verdad detrás de los swingers y mucho más contenido de relleno.

¡No dejes que te la cuenten! Consigue ya tu Domingüire en el servilletero de tu puesto de empanadas más cercano.