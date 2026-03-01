Directo desde Ichikawa, Japón, llega la Domingüire más salvaje de todos los tiempos; protagonizada por Punch, el mono que se ganó el corazón de millones y que ya tiene tantos seguidores que probablemente pronto se monte carillas, se mude a Miami y vaya de invitado a la casita de Bad Bunny.

Por solo sincomir bolo te podrás hacer con esta revista, best seller de todos los kioscos en Nuevas Casarapa y sus zonas aledañas. En esta entrega podrás aprender el secreto para una buena corrococada, la receta para preparar un té frío destruye riñones y podrás vernos conquistar a Dua Lipa.

¿Qué estás esperando? Descarga ya la versión digital de nuestra revista en este link que claramente no es phishing: www.amason.com.ve/dametutarjetaya