Equipo de la MLB contrata vigilante para evitar que Ronald Acuña siga robando bases

El pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 40 jonrones y robar 70 bases en una sola temporada. Por esta razón los Yankees de New York decidieron contratar al señor Alirio Gómez, un vigilante que hace parte de la empresa de vigilancia “Seguridad Guacara Protección Safe C.A.” para cuidar sus bases de posibles robos por parte del jardinero venezolano.

Estrenando sus nuevos mocasines y con un cigarro en la boca, el señor Alirio nos comentó sobre su primer día en el trabajo: “Bueno, ese muchacho Ronaldo de verdad es un orgullo para todos los venezolanos, aunque hoy es que me enteré que era venezolano porque se la pasa hablando así como dominicano. Le deseo mucha suerte, pero si quiere seguir robando bases primero va a tener que pasar a través de mí primero. Lo voy a estar esperando en mi sillita de plástico, relajado viendo novelas en mi televisor de media pulgada, y apenas lo vea voy a ejercer mi autoridad divina y celestial que me concede este uniforme y le voy a pedir que me de su número de cédula antes de dejarlo pasar. Yo ya le dije a mis jefes que me iba a tardar tanto como fuese posible anotando su nombre en una hoja de papel, como si sirviera de algo, pero cuando termine ya van a ver que va a estar es ponchao”, concluyó Alirio, mientras veías El Clon en su televisor de 1937.