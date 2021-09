Chamo se inscribe en el Juego del Calamar para poder mantener su Fiesta del 2007

Este martes, el joven Alfonso Pérez viajó hasta Corea del Sur para entrar en el famoso programa “El Juego del Calamar”, con la finalidad de ganar una cantidad de dinero que necesita para mantener su Ford Fiesta del 2007. Pérez asegura que arriesga la vida aún a sabiendas que el premio podría no alcanzar para resolver todos los problemas que vienen con el carro, pero que la situación económica “no le deja otra alternativa”.

“Pana ese carro me tiene endeudado, no hay mecánico en el país que no me conozca. Ya hasta me da pena porque en todos los talleres del país tienen una foto mía con mi carrito que dice ‘este carro está tomado por el diablo, no intenten arreglarlo’. No es fácil. ¡No es fácil!” aseguró Pérez, quien prefiere apostar su vida que vender el carro: “¿Salir del Fiesta? ¡Por Dios! ¿Quién va a querer comprar un carro que yo me la paso hablando paja de él por todas las redes sociales? No pasa nada, con esa fortuna que me voy a ganar capaz logro arreglarle el problema del recalentamiento, y los frenos ya será para la próxima temporada”, finalizó Pérez mientras preguntaba a los productores si de casualidad van a jugar Zapatico Cochinito.