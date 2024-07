Señora chavista no sabe por cuál de todos los cien gordos con bigote del tarjetón votar

La señora Gloriadys Armas Roballo, presidenta del consejo comunal del municipio Caripelao en el estado Vargas, lleva 5 horas encerrada en su centro de votación intentando decidir por cuál de los cien gordos con bigote en el tarjetón electoral debe votar.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a cubrir el lugar de los hechos, donde tomó las declaraciones de la reconocida “reina del Clap”: “Ay Diosito y Chávez que me miras desde el cielo, ayúdame a elegir porque no sé por cuál de estos hermosos bigotudos debo votar. ¿Mijo, cuál cree usted que es el mejor Maduro? Porque mire que me sale aquí un Maduro con el PSUV, pero también me sale uno del partido Súper Sayayin y otro vestido de Súper Bigote. ¿Será que voto por el Maduro del partido PSUV 2.0 o por el Maduro4EVER&EVER?”, le preguntó la señora Armas a nuestro pasante subpagado, mientras unos milicianos se lo llevaban detenido por espionaje electoral.