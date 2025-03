Venezolanos preocupados por nueva ola migratoria de venezolanos que podría llegar al país

Las fuertes medidas migratorias, deportaciones y el cierre de la frontera estadounidense están creando una ola de migración inversa en el continente, la cual tiene muy preocupados a millones de venezolanos en Venezuela debido a la alta cantidad de venezolanos que podrían llegar al país en las próximas semanas y meses.





Enviamos a nuestro pasante subpagado con un lápiz, una libreta y ni un bolívar en la cuenta a las calles de Caracas, donde entrevistó a varios ciudadanos sobre el tema. Entre ellos, Omar Arangúren, un comerciante de 46 años, que comentó: “Ahora sí se embromó uno. La mujer mía tenía un tiempo por allá en Florida haciendo jausclinin (sic), ¿es que le dicen, no? Y me mandaba una plática, pero ahora sí la deportan no sé cómo haré para’ mantenerla a ella y la noviecita que me conseguí acá”.

Por su parte, la sexagenaria Carmen Hidalgo nos comentó sobre sus preocupaciones: “Ay no, más le vale al hijo mío que no lo agarre el ICE porque aquí todavía no hemos pegado el primer bloque con la plata que él mandó para construir en la casa. Pero es que también, ¿uno merece darse sus gusticos o no? ¡Yo lo parí! ¡Ni con todo el dinero del mundo podrá pagarme todo lo que hice criándolo!”, aseguró Hidalgo, justificándose por gastar el dinero de su hijo en viajes a Margarita.

Finalmente, Andrés Figuera, un joven de 28 años que finalmente se independizó gracias a que toda su familia emigró, explicó: “Chamo, sí se devuelve mi familia yo no sé dónde me voy a meter. De paso esos alquileres se van a poner carísimos con todo ese poco de gente de nuevo en la ciudad. Yo creo que me va a tocar volver a llevar a los culitos a los baños del Sambil”.