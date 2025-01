Trump asegura que deportaría más venezolanos a su país si tan solo tuvieran un país

El presidente de los Estados Unidos y único criminal convicto en haber pisado la oficina oval, Donald Trump, destacó esta mañana que, si estuviera en sus manos, deportaría más venezolanos de vuelta a su país de origen, de no ser porque lamentablemente por los momentos no tienen un país al cual deportarlos.

Así lo explicó el principal comprador de champú de manzanilla a nivel mundial durante su reciente aparición en una reunión de Latinos For Trump: “Vamos a sacar a todos esos criminales del Tren de Aragua, millones de criminales, trillones de criminales que llegan hasta nuestra frontera. El problema es que no tienen un país a dónde mandarlos, tienen armas nucleares, pero no tienen un país. Yo no soy tan despiadado como dicen los medios comunistas, como dicen CNN, NBC o Venevisión, por eso no los devolveremos a Venezuela, no sería capaz de hacer esa maldad, aunque podría hacerlo, pero no lo haré. Por eso los enviaré a El Salvador, donde el presidente Bukele los recibirá con los grilletes abiertos, los mejores grilletes del mundo, los más cómodos”, explicó Trump, mientras ordenaba deportar a todos los presentes en la reunión tras catalogarlos como miembros del Tren de Aragua.