Este lunes el juez federal Edward Chen ordenó bloquear temporalmente la decisión del presidente de los Estados Unidos y participante anual de la purga, Donald Trump, de enviar a cientos de miles de migrantes venezolanos a la hoguera bajo sospechas de pertenecer al Tren de Aragua, el Tren del Llano o practicar la brujería.

Disgustado con la decisión, la cual catalogó como un “intento golpista de la derecha fascista del majunche Joe Biden”, Trump convocó a tres podcasters calvos afines a su gobierno para que tomaran sus declaraciones: “Estoy muy decepcionado con este juez, el señor Cachi Chen, que ni siquiera debería ser juez, debería ser llamado un juez golpista tarado, creo que no es un juez real, sólo quiere ser presidente, pero yo soy el presidente, en fin, estoy molesto con él por bloquear mi orden presidencial de enviar a los venezolanos a la hoguera. Estamos hablando de criminales muy peligrosos, los más peligrosos, pueden hacer brujería, volar sobre escobas, como Harry Potter pero del Tren de Aragua y hacer las más ricas y costosas arepas, y este juez fascista los está protegiendo, ¿por qué? Te diré por qué, yo creo que este juez también es un brujo, tiene una esposa venezolana y deberíamos lanzarlo al mar amarrado de unos ladrillos, así sabremos si es brujo, si sale volando es brujo, si se ahoga no lo era, pero son cosas que pasan, vamos a cometer errores en el camino para lograr la revolución del siglo 21”, explicó enojado el mandatario estadounidense, mientras se escuchaban coros de “¡Uh, ah! ¡Trump no se va! en las afueras de la oficina oval.