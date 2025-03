NASA desiste de buscar vida en otros planetas por miedo a encontrar a más miembros del Tren de Aragua

La Administración Nacional del Espacio y Aeronáutica, NASA por sus siglas en inglés, ha tomado una decisión sin precedentes, y ha suspendido cualquier tipo de exploración en el espacio para evitar encontrar más miembros de la banda criminal, y de salsa en sus ratos libres, El Tren de Aragua.

Luego de cerciorarse de que nadie en la rueda de prensa era miembro del Tren de Aragua, Janet Petro, director de la NASA aseguró: “No no no, sape gato, nosotros no vamos al espacio ni de broma, después nos secuestran, nos roban o nos piden el código del Whatsapp, mejor nos quedamos aquí tranquilitos. Ese Tren de Aragua está en todos lados: New York, Canadá, el Polo Norte… lo que falta es que nos peguen un quieto en Marte donde no tenemos ni cómo defendernos, y menos con la cagada de cohete que nos hizo Elon Musk por andar botando al chamo que diseñaba los baños, nuestros astronautas tenían que aguantar hasta volver a la tierra o llevarse un tobito, así no se puede. Antes mi mayo miedo eran los aliens, por eso elegí esta carrera, pero ahora vivo con pánico de que aparezca el Tren de Aragua haciendo caballito en un Ovni y me atraque”, concluyó Janet Petro con un gorrito de papel aluminio y un diccionario de la Real Academia Española para ahuyentar boletas.