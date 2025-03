Gucci lanza arepa en colaboración con restaurante venezolano en Miami

La exclusiva firma italiana Gucci, cuyas selectas prendas de alta costura pueden verse por la Quinta Avenida de Nueva York, la Via Montenapoleone de Milán y Sabana Grande, lanzó esta semana su producto más lujoso hasta la fecha, una arepa. Este exclusivo ‘corn-cake’ estará disponible muy pronto gracias a la colaboración con el restaurante venezolano “Arepera Tepuy Araguaney Eats Point & Bistro”, en la ciudad de Miami.

Sabato De Sarno, nuevo director creativo de Gucci y esposo de un maracucho, explicó que espera elevar aún más el estatus de la marca italiana gracias a esta decisión: “Hoy en día cualquier jeque, enchufado o miembro del Tren de Aragua puede comprar nuestros productos y usarlo por el resto de su vida, así que sentí que necesitábamos una nueva demostración de opulencia y exclusividad más pasajera, que durara tan sólo minutos en tus manos a pesar de gastarte todos tus ahorros. Ahí fue cuando se me ocurrió, ¿qué mejor opción que una exquisita arepa? Actualmente no existe alimento más elitista y lujoso, miles de venezolanos alrededor del mundo gastan sus tarjetas de crédito y piden préstamos para comprarlas, sin importar qué tan mal hechas estén, qué tanta salmonella tengan o incluso que el queso blanco no sepa como al queso blanco de Barinas. Al final, estamos muy contentos con este producto, con esta colaboración y con todos los venezolanos que pagan lo que sea sólo por la nostalgia, haciéndonos millonarios en el proceso”, concluyó De Sarno, mientras descubría que Louis Vuitton también anunció su nueva línea de tequeños.