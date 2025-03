Papa Francisco pregunta por el Zelle de José Gregorio Hernandez para pagarle la promesa

En Roma el papa Francisco saludó a los feligreses y mostró sus bíceps desde la ventana de su apartamento del Policlínico Gemelli, y preguntó a los asistentes si tenían el zelle o paypal de San José Gregorio Hernández para pagar la promesa que hizo a cambio de salud.

A sus 88 años el papa Francisco exclamó: “Gracias a todos por venir, de verdad estoy muy contento por su apoyo y sobre todo con el de mi Jose Gregorio, de verdad que te luciste con este último favor, papaíto. Es más, si alguno tiene el zelle del doctor se lo agradecería porque le prometí unas luquitas a cambio y ya me depositaron la pensión, porque la verdad es que aprobarle la visa de santo estuvo bueno pero no es suficiente para agradecerle todo lo que ha hecho por mi, hasta se me están marcando los cuadritos y todo, mostros. Bueno, eso, si alguien sabe que me avise que yo voy a estar en el gym del Vaticano o en la piscina olímpica dando unas brazadas para llegar fino a la misa de esta noche, que me tiene emocionado porque estrenamos las hostias de proteína con cambur” concluyó la máxima autoridad de la iglesia antes de hacer cristos en un Cristo gigante de madera en su cuarto.