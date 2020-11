Chama se pega colitas en la muñeca con pega tanque para no perderlas

María Andreína Velásquez desarrolló hoy una táctica que seguramente cambiará la vida de muchas mujeres. Para evitar perder sus colitas, cosa que suena imposible, Velásquez desarrolló una simple técnica: se puso pega tanque en la muñeca.

Velásquez, quien a sus 25 años admite que ha usado y perdido más de 1.500 colitas, llegó al maravilloso hack en un momento de desesperación: “Marico, estaba cansada de perder mis colitas a cada rato. No sé qué pasaba, pero cerraba los ojos un momentico y ya, ¡boom, perdida! Me cansé, llegué a un punto de que me quedaban solo 2 colitas, ¡y eso que compré un paquete hace un mes! Dije, “no más, hay que ponernos serias”. Agarré un pega tanque que mi papá le echa a toda vaina del carro. Si eso aguanta al Optra, seguro me aguanta las colitas. Y mira, ¡más nunca se me van a perder! Eso está aquí sellado en mi muñeca hasta que me muera. Me duele muchísimo tratar de sacarlas. Pero es que ya estaba bueno ya, se me han perdido tanto que he pasado de usar scrunchies, a liguitas, todos los ganchos imaginables. Y aún así, ¡los perdía! A un momento las tenía en la muñeca, y al siguiente, desaparecidas. Llegué incluso a darles doble vuelta y no me circulaba la sangre en el brazo, solamente para no perderlas. No era tan horrible como suena, aunque sí tuve marcas rojas por cinco días después de esa gracia”, comentó Velásquez, quien luego consideró pegarse todas sus horquillas restantes en su pierna.