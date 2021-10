Tarek invita al fiscal de la CPI a inspeccionar el carpaccio de lomito del Humboldt

Este miércoles el Fiscal General de la República e influencer de batidos de proteína con esteroides de caballo, Tarek William Saab, invitó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a un almuerzo tranquilo en el Hotel Humboldt. Saab aseguró que si tiene algo que inspeccionar, debe empezar por el carpaccio de lomito que venden en el restaurante del hotel porque según sus palabras: “lo que está es divino y tiene pocas calorías y jamás ha violado ningún derecho humano que él sepa”.

“¿Ver las cárceles donde están nuestros presos políticos? ¿Para qué?, ese señor fiscal necesita unas buenas vacaciones y qué mejor lugar que el país de las mujeres lindas, las playas más paradisíacas y los bodegones más lujosos del mundo”, fue parte del comunicado del fiscal general. Mientras comía unas barras de proteína hechas de pollo crudo y Cerelac, Saab advirtió al Fiscal de la CPI: “De todas formas puede pasar por nuestras cárceles cuando quiera, todo está bastante tranquilo y los presos políticos de este país están en perfectas condiciones para recibirlo, de hecho hasta los maquillamos un poco, no tenemos nada qué temer. ¿Que han pasado algunas cositas en las cárceles? Bueno, yo no tengo la culpa, nadie la tiene en realidad, si quiere que investigue pero no va a encontrar nada porque ya nosotros nos encargamos de ocul… hacer las investigaciones pertinentes. Nuestras cárceles en todo el territorio nacional están en su mejor momento, ¿si no fuera así por qué la gente quiere ir a rumbear ahí sin estar presa? Ahí se las dejo”, finalizó Saab quien pensaba montar unas luces de navidad en Ramo Verde para deslumbrar al fiscal de la CPI.