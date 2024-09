Joven en Venezuela envejeció 30 años en dos meses

La situación sociopolítica y económica de Venezuela sigue dejando huella en la salud mental, el bolsillo y las patas de gallo de millones de venezolanos que aún no logran enamorar a un extranjero para emigrar. Tal es el lamentable caso de Javier Chacón (22), un guaro a quién el estrés postelectoral le sumó 30 años a su apariencia física.



Chacón, quien actualmente está más arrugado que su propio saco escrotal, ofreció más detalles sobre su forzado envejecimiento prematuro: “Mijo, la verdad es que estos dos últimos meses han sido eternos, son como cuando vi ‘Bolívar, el hombre de las dificultades’ pensando que era la de Edgar Ramírez y sentí que estuve como 10 años sufriendo en esa sala de cine, ¡el de las dificultades era yo! Y eso que a mí no me ha tocado tan duro, tengo arruguitas, dolor de la ciática y gusto por el helado de ron con pasas, pero conozco panas que al primer mes ya se les había caído todo el cabello y tenían disfunción eréctil. Igual ya hablé con el dermatólogo y me dijo que es totalmente reversible si empiezo a usar protector solar, una cremita hidratante y restauro la democracia”, explicó Chacón mientras hacía la cola para cobrar la pensión.