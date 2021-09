Monje budista alcanza máximo desapego con lo material haciéndose profesor en Venezuela

Un monje budista que viajó recientemente desde Mongolia hasta Venezuela logró este lunes alcanzar lo que todos los practicantes de esa religión anhelan: el máximo desapego material. El notable hecho ocurrió en el colegio “Unidad Educativa Ya Cierren Este Colegio” ubicado en Los Guayos, estado Carabobo, luego de que el monje se convirtiera en el nuevo profesor de orientación, recibiendo como paga mensual tres cuartos de cachito y una malta.

“Claro que estoy muy agradecido de estar aquí y ayudar a los niños de este país, pero vine hasta acá en realidad porque estaba buscando un trabajo sin paga y encontré este, que además de que no te pagan bien, también tienes que sacar de tu bolsillo para hacerlo. ¡Es precioso!”, fueron algunas de las palabras del monje/profesor le dijo a nuestro pasante subpagado, mientras levitaba a dos cuartas del suelo: “Fueron muchos años de búsqueda para encontrar algo tan malo, pero a la vez tan bueno para mi desempeño, creo que si me quedo dos años aquí dando clases probablemente me reúna con el mismísimo Buda y alcance su nivel, ¡esto es maravilloso! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias, Ministerio de Educación!”, finalizó el monje, minutos antes de enterarse que también le dieron el puesto de director del colegio UEYCEC.