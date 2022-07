Joven con ganas de 7up pide una lata y se lleva un riquísimo beso de la bartender

Cuanto menos te lo esperas, la vida puede darte cosas que te alegran el día, como cuando abres un paquete de caraotas y consigues helado de mantecado; esto le sucedió el día de hoy a Carlos Oropeza, un joven que disfrutaba de una hermosa velada en un local de Chacao y que cuando pidió una lata de 7up para refrescarse, la bartender sin dudarlo, lo besó de una manera tan apasionada que le hizo ver que llegó buscando oro y al final consiguió el amor.

Carlos, desconcertado por lo sucedido y totalmente halagado, aclaró que se refería a una lata de 7up y procedió a devolverle el beso a la profesional de los tragos para que le dieran un refresco: “Hoy aprendí que debo elegir más cuidadosamente mis palabras, la forma en la que me expreso me llevó de querer una refrescante 7up a simplemente rogar por un sensual beso que lo que hizo fue avivar más las llamas de mi fuego interno. Es que se pasó, ese beso me dejó fue loco, menos mal que no le pedí el trago del menú que se llama ‘Kamasutra’ porque si no imagínense esa locura. Sin embargo, debo decir que el beso me lo tomé tranquilo, porque me alteró algunas cosas dentro de mi interior, pero chill porque este es el mes de ponerse UP en todos los sentidos. Lo mejor es que luego pude pedir 7up para extinguir esa flama. No es la primera vez que me pasa, el otro día estaba tomando 7up en botella, tenía las manos ocupadas y le pedí a un pana que me la diera de piquito… imagínense ese zaperoco”, sentenció Carlos quién quedó con sed pero no supo si pedir otra.