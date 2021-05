Ecosistema crece en cambures que mamá guardó en la nevera para hacer torta

Un hermoso milagro ha ocurrido en la nevera de la familia Díaz. Unos cambures que la señora Maria José había metido en la nevera para hacer una torta de cambur –a pesar de que ya estaban negros y llenos de moho al momento de meterlos– han dado pie a un nuevo ecosistema, donde babosas, hongos y nuevas especies de árboles viven en perfecta armonía.

Hablamos con la señora Maria José, quien es considerada por algunas esporas habitantes de su nevera como toda una diosa: “Chico, ¿tú has visto? Una locura lo que pasó. Hace unos meses yo metí unos cambures que estaban muy maduros en la nevera, porque ya así aguaítos no provoca mucho comérselos, pero estaban perfectos para una torta de cambur. Iba a quedar así dulcita, no iba a necesitar más azúcar pues. Tenía un poquito de moho y unos gusanitos pero eso es solo la concha, por dentro estaban perfectos, lo sé. Bueno, pues resulta que se me olvidaba que los tenía ahí en la nevera. Los veía pero de verdad como que no los asimilaba. Podían desaparecer así de un día para otro y ni cuenta me iba a dar. Pues resulta que progresivamente los cambures han creado su propio ecosistema. ¡Qué inteligente es la naturaleza! Hasta maripositas le vuelan, creo que ha creado una nueva especie de bacteria, nueva vida. No, chico, ahora sí menos que menos voy a botar esos cambures. ¿Cómo le voy a hacer eso a este nuevo ambiente? ¡No tengo corazón para botar eso a la basura!” afirmó María José, quien acababa de meter unos plátanos negros a la nevera para hacer unas tajadas en 3 semanas.