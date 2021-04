Felicitación del Día del Diseñador viene acompañado de un favor que no van a pagar

“¡Feliz Día del Diseñador!” decía el mensaje recibido esta tarde por la joven Marisa Fernández, de parte de un amigo con quien no hablaba desde años. Pero el mensaje no era del todo inocente, ya que dicha felicitación vino acompañada al instante por un segundo mensaje que decía: “Mira, ¿será que tú me haces una segunda con un logo?”; un trabajo que Marisa sabe en el fondo que no le pagarán.

Mientras esperaba que su Illustrator se descongelara para poder seguir trabajando, conversamos con Fernández sobre el mensaje que recibió con motivo de esta efeméride: “La gente es demasiado agarrada, pana. Yo estaba bien tranquilita tomándome mi séptimo café del día, trabajando en una entrega que un cliente ladilla me pidió ayer para hoy —que además es horrible pero bueno, chamba es chamba— y al mismo tiempo procrastinando todo. Extrañamente me llegaron varios mensajes de amigos y colegas diciendo ‘feliz día’ y tal, y ahí se quedaba. No pasaba de una oración. ¡Perfecto! Hasta que me escribió Ignacio, un chamo con el que me gradué del colegio que nunca me cayó bien. Él sabe que soy diseñadora porque le hice un branding a una compañía de un amigo suyo, pero igual me pareció raro que me felicitara. Ahí mismo me dí cuenta porqué. Me empezó a pedir un favor de un loguito, que yo sé que no es solo el logo: es la paleta de colores, la familia de fuentes, un manual de uso de la marca, ¡todo el combo! No me dio chance ni de ignorarlo. Yo sé que no va a pagar, se lo haga o no. Estoy cansada”, comentó Marisa, quien luego nos confesó que durante toda la entrevista pensó que le íbamos a pedir un favor.