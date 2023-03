Misteriosamente emprendimientos nacionales colapsan tras arresto de enchufados

Esta semana se reportó que misteriosamente cientos de emprendimientos nacionales que van desde bodegones y restaurantes de hamburguesas hasta restaurantes de hamburguesas y bodegones se han visto gravemente afectados económicamente. Estos negocios honestos que aseguran “apostarle al país” con una “experiencia única” que en realidad es una copia de alguna franquicia extranjera, casualmente vieron un impacto en sus fianzas, y algunos incluso tuvieron que cerrar sus puertas tras la reciente ola de arrestos a enchufados implicados en los robos a PDVSA, lo cual claramente no tiene nada que ver con ellos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con su mejor pantalón tubito y mocasines sin medias a Las Mercedes, Caracas, para hablar con Jefferson Hernández, un joven parquero de 63 años que se ha visto personalmente afectado por esta situación: “Velga chamo te voy a habla’ claro, nada más esta semana he visto cerrar como tres locales, lo cuál no se me es conveniente para mi economía personal como tal. Aquí esta calle antes se me llenaba de puras 4Runner sin placa, tanto clientes que vienen a disfrutar su hamburguesita a sobreprecio como emprendedores de la zona como tal, y siempre me dejaban mi propina de 100 bolitas para que no les partiera los vidrios, o al menos para que no lo intentara porque igual esas bichas están es blinda’, ¿tas claro? Entonces ahora resulta que todos esos clientes fijos se me piraron del país porque y que su verdadero emprendimiento era sacar plata de PDVSA y los andan buscando a toditos, ¿has visto tú? Ahora me toca cuidarle el carro a puro pelabola, casi me vomito encima cuando veo que llegan disque en un Aveo, menor. Provoca es darle 3 puñaladas pa’ que sean serios y se enchufen también”, concluyó Hernández mientras nuestro pasante subpagado le daba sus zapatos, puesto que el teléfono ya se lo robaron el fin de semana.