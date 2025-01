Petro evita crisis diplomática aceptando vuelos de migrantes que Petro se rehusó a recibir

Luego del impasse entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras negarse a recibir migrantes deportados, Petro, con sus impresionantes habilidades de estratega político, logró evitar una crisis diplomática entre ambos países al aceptar los vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos.

Petro, quien asegura que nunca da su brazo a torcer, pero las piernas sí, presumió su audaz decisión ante la prensa colombiana: “Yo lo que soy es un berraco. Ese Donald Trump quería maltratar a mis paisanos devolviéndolos a Colombia, y como yo me negué, me iba a poner dizque unos impuestos del 50 % en las importaciones. Pero me planté bien firme y le dije: ‘¿Sabe qué? Las cosas no son así. Usted a los colombianos no les va a poner ningún impuesto, y me hace el favor y me entrega ya mismo a esos migrantes, que aquí en su casa sí los vamos a tratar bien, como a mi gente bella del Catatumbo’. Lo dejé loco, no sabía ni qué decirme, la gonorrea bronceada esa. Hasta le piqué una torta para que comiera rico en vez de andar hablando tantas estupideces. Ahí lo tengo calladito porque cada vez que abre la boca le doy un beso bien bacano y no puede decirme nada. Lo jodí”, aseguró el presidente de Colombia antes de aprobar residencia permanente a los tres millones de gringos en situación migratoria irregular en Medellín.