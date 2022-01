¡SORPRENDENTE! Este joven logró pagar alquiler con tan solo 9 trabajos y venderle su alma al diablo

¿Quién dice que la juventud de hoy no sale adelante? Héctor Fuentes, un ejemplo de superación para los venezolanos en su joven adultez, logró pagar el alquiler de un apartamento con tan solo, lean bien, SOLO 9 trabajos —uno de ellos como Community Manager— y además vendiéndole su alma al diablo para terminar de pagar los 72 meses que pedían de adelanto.

Fuentes, convertido ahora en un familiar directo del demonio y de los efectivos del Faes, fue visitado por nuestro pasante para recoger sus declaraciones: “Coño, por fin pude pagar un alquiler decente en una zona bien de Caracas, yo sabía que trabajar 2 años seguidos en mis 9 trabajos iba a servir de algo”, comentó de su boca brotaba una sustancia negra. “Disculpa, ese es el diablo que me está informando que quiere un brownie con helado. Como te decía, no es fácil alquilar en Caracas, todo el mundo quiere cobrar una locura por un apartamento o una habitación, la cree que esto es Miami, pero yo no he visto que en Miami hagan colas de gasolina. Sin embargo, qué te digo… Por fin lo pude pagar con mi roommate, el mismísimo belcebú”, finalizó Fuentes mientras vomitaba en el pecho de nuestro pasante.