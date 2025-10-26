Domingüire No. 343: Shohei Ohtani

Shohei Ohtani, que a pesar de su nombre no es maracucho, está rompiendo todos los récords y parleys de la MLB, por lo que se ganó su Domingüire y su llaverito de cortesía.

No te pierdas esta edición donde el astro nipón del béisbol revela sus secretos para batear jonrones, lanzar sliders y dejar en visto al manager de los Azulejos. Además, te traemos las mejores recetas para curar el ratón después de los 30, una lista de excusas para llegar tarde al trabajo y nuestro horóscopo extremadamente ambiguo qué nunca ha fallado una predicción.

¡Busca ya tu domingüire en tu kiosko más lejano!