Fiscalía investigará la mala vibra de la oposición

El Ministerio Público venezolano, presidido por el fiscal, poeta y botox en su forma mas pura, Tarek William Saab, anunció que abrió una investigación en contra de la presunta oposición venezolana por presuntamente tener una presunta mala vibra a raíz de que no ganó el candidato chavista en la primarias de la oposición.

Mientras hacía press de bicep con casos engavetados de violaciones de DDHH en las protestas, Tarek se dirigió al país: “Dude, ¿cómo es posible que la oposición venezolana tenga tan mala vibra en un evento privado que no tiene nada que ver con el CNE? Eso obviamente es ilegal según el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Imaginación de Maduro. Desde el Ministerio Público tenemos evidencia contundente de que no había ni un solo atrapasueños en los comicios electorales y nuestra unidad K9 de perros entrenados para oler palo santo, incienso y lavanda no encontró nada, ni siquiera un cuarzo curativo o un ojo turco. Esto debe ser una violación a la constitución venezolana, supongo, nunca he leído ese libro porque estoy esperando a que salga la película. A la oposición hay que alinearles los chakras y Diosdado tiene una gente especial para eso, ellos trabajan en una sede llamada El Helicoide. Así que les va a caer todo el peso de la ley… no, peor aún, todo el peso de Maduro para que le bajen a ese maltripeo, bro ¿no ven que Venezuela se arregló?, ya hay luz en El Cafetal casi todos los días, mi pana” aseguró el Tarek del gobierno que todavía no está buscado en Estados Unidos por 10 millones de dólares .