«¿Pero ya sacrificaste una cabra?» pregunta empleado de notaría antes de apostillar título

El joven Eduardo Franco se graduó de su pregrado en Administración en enero de este año. Pensando que su acto de grado era lo más importante, a Franco se le olvidó por completo las diligencias que le seguían, como apostillar el título, buscar las notas certificadas y pagar las deudas de cafetín. Hoy, cuando luego de haber pasado 5 horas en la cola de una notaría de Caracas finalmente llegó a la taquilla, el empleado que lo atendió le advirtió que le faltaba el último paso: el sacrificio de una cabra, que debía ser sustentado por el original y 18 copias fondo negro de los documentos oficiales del ritual.

Mientras hacía la cola para apostillar su título de prekinder, nuestro pasante alcanzó a escuchar lo que le dijo el empleado a Franco: “Chico, disculpe, no le puedo apostillar el título sin los documentos requeridos. Mira, tú lo que vas a hacer es salir de aquí y hablar con un grupo de santeros; ellos ahí te van a decir dónde puedes conseguir una cabra de tipo Saanen. Pero antes les tienes que dar algo, una colaboración, una vela, no sé, ese es problema tuyo, tú te entiendes con ellos. Después tienes que hacer el sacrificio como tal per se, y ahí sí lo tienes que hacer tú solito, nada de gestores o carniceros y cosas así. Se me olvidaba: en viernes de luna llena que caiga en quincena. Si no no es bien recibido. Luego de haber degollado al animal, tienes que hacer un documento escrito en letra Times, tamaño 11.7 —no 12 ni 11, on-ce-pun-to-sie-te—, interlineado 1.5 en papel blanco de la resma marca HP, en donde se certifique el cumplimiento total y verídico del sacrificio, ¿ok? Escúchame, entonces ese documento lo imprimes con la sangre de la cabra. Ok, entonces tú vas con esa hoja, verdad, y tienes que buscar una firma y sello húmedo de un representante de la Asociación Venezolana de Sacrificios de la entidad geográfica más lejana a tu residencia; en tu caso sería Amazonas o Delta Amacuro. Ellos están abiertos de 4-6 AM los miércoles que terminan en 7, ¿ok? Pero te tienes que ir antes porque puede haber una espera. Luego lo traduces oficialmente al latín y vienes con dos copias de la traducción y el original, todo sellado y firmado. Y muy importante: original y 18 copias fondo negro del papelito que te van a dar los santeros. Después de eso es que le puedo apostillar su título, si no, no. Pero no te preocupes, tú consigue todo eso y cuando lo tengas te vienes y yo te paso de una para no hacerte perder tiempo”, dijo el empleado de la casilla #2, quien olvidó mencionar que si no recibía los documentos después de 2 días hábiles, el proceso se cancelaba y tenía que comenzarlo de cero.