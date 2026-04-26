Domingüire No. 368: Tim Cook

El CEO de Apple, Tim Cook, anunció esta semana la dimisión de su puesto para poder dedicar su tiempo a hacer cosas más cool, como salir en la portada de Domingüire, la única revista dominical que tiene más gente leyéndola que escribiéndola, gracias a los esfuerzos sobrehumanos de nuestro one-man-show, el pasante subpagado. La ocasión es buena para confirmar que la hermosa —y acaudalada— directiva de El Chigüire Bipolar tampoco le piensa pagar suficiente para que se compre un iPhone, ni siquiera para un Techno Spark chipeado.

Sin embargo, la revista de esta semana te incluye de regalo los planos del iPhone 19 para que Tim y tú puedan hacer sus propios dispositivos en casa. También te pondremos al tanto de las nuevas tendencias de los jóvenes y no tan jóvenes, como el dicksucxxing, el baby botox y el chimó saborizado, y de los mejores productos de ass-care para recomendarle a esa persona que te cae mal.

No te pierdas la oportunidad de formar parte de nuestro exclusivo club de lectores y busca ya tu 2×1 de Dominguire en los kioskos menos reputados de Sabana Grande y todo el país.