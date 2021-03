FAES destruye un pueblo para que la FARC no lo haga primero

A la luz de los enfrentamientos que han ocurrido esta semana en Apure entre las FARC y la FANB, la FAES decidió acudir a ese estado fronterizo a darle apoyo a nuestra Fuerza Armada. Y su acción no pudo ser más rápida: el grupo policial ha tomado un enfoque más nacionalista destruyendo pueblos venezolanos para evitar que la guerrilla colombiana lo haga antes.

Hablamos rápidamente con el Agente Fernando Fernández, líder del escuadrón de policía con los uniformes más trendy de toda Venezuela, sobre esta colaboración que hacen en la lucha contra la FARC: “Si alguien va a destruir territorio venezolano, que seamos nosotros mismos. ¿Qué es eso de dejarle terreno por saquear a otra gente, ah? ¡Nosotros no somos ningunos vendepatria! Que no se atrevan esos de la FARC a intentar allanar, detener o saquear lo que es nuestro. ¡Solo nosotros podemos hacerlo! Por eso destruimos ese pueblito lo más que pudimos, para que no llegaran las FARC y las hiciera papilla antes, para poder decir que fue hecho por venezolanos y para venezolanos. Vamos a implementar ese modux operandix con los otros pueblos que creamos que las FARC tenga en la mira. ¡No llegarán antes que nosotros!”, compartió el Agente Fernández, quien procedió a torturar a un recién nacido para drenar el estrés.