Botella de Johnnie Walker logra que fiesta termine en 16 matrimonios, 7 bodas por civil y un soltero

Una botella Gold Label de Johnnie Walker logró lo que ni las suegras más insistentes pudieron: convencer a un grupo de jóvenes de terminar la noche con 16 propuestas de matrimonio, 7 bodas por civil y, en el caso del joven Fernando Gutiérrez, encontrar lo que realmente lo hace feliz: la soltería.

Mientras negociaban un paquete con la iglesia para casarse las 32 personas en simultáneo, Gutiérrez comentaba la noticia ante los presentes: “Ayer salimos a un plan tipo tranqui ¿sabes?, destapamos una Johnnie Walker y la magia empezó a fluir, pues. A Jesús le entró una locura y le pidió matrimonio a Estefi con una servilleta, Daniel le propuso a Caro con un ‘¿Y si nos casamos pa’ ahorrar renta?’ Gabriel —que es más tímido que un loro recién comprado— solo pidió el civil. Yo, por suerte terminé con mi ex, y a los 10 minutos ya se estaba comprometiendo con el traidor de José. Fue un despelote, pero no estoy molesto porque creo que todos terminamos donde realmente queremos estar: enamorados, ahorrando en bodas y con un whisky que es para todos. Ahorita me toca cuadrar un autobús para amarrarle las latas al parachoques y que así se vayan todos juntos”, concluyó Fernando luego de contactar a una constructora para hacer una torta de 32 pisos.