Mitad del mundo se queda sin regalos luego de que le dieran leche que no era deslactosada a Santa Claus

Esta mañana millones de niños en el país, el mundo y Guatire despertaron emocionados sólo para descubrir que el único regalo bajo el arbolito este año era la tía que se quedó dormida en el piso después de beber dos vasos de ponche crema. Este trágico hecho se debe a que Santa Claus sufrió una fuerte indigestión luego de que algún desalmado que odia la navidad le dejase leche entera sin deslactosar.

Conversamos con Jonathan Pérez, un venezolano que se encuentra matando tigre como duende de Santa en el Polo Norte, quien nos explicó la situación: “Chamo yo te voy a decir una vaina, quien sea que le haya dejado esa leche entera es peor que el Grinch. Todo el mundo sabe que después de los 25 ya no se puede tomar leche, imaginate Santa que tiene tantos años. Ahí lo tienen hospitalizado en el Hospital Militar, un duende que es pana de una prima de un vecino me dijo que lo vieron caminando, pero no sé más nada. Hablándote claro, yo me vine para acá porque estaba cansado de trabajar de repartidor en Colombia, y resulta que cuando llegó la noticia nos mandaron a agarrar un reno, un bolsito y a repartir regalos todo el día. De paso sin propina, porque tenemos que entrar y salir sin que nadie se de cuenta”, concluyó Pérez, mientras se iba haciendo caballito en un reno full equipo con luces led y sonido.