56 países se quedaron sin regalos luego de que Santa Claus pasara por alcabala en Guárico

Niños, niñas, y treintones que no se han podido independizar de todos los rincones del mundo se despertaron en la mañana de este sábado 25 de diciembre con la sorpresa de que Santa no les trajo regalos, a pesar de haberse portado bien, de haber sacado buenas notas y de no haber estafado a sus amiguitos convenciéndolos de invertir en criptomonedas de dudosa procedencia. Esta tragedia nunca antes vista sería responsabilidad de una alcabala del Comando Nro. 34 de la Guardia Nacional, ubicada en la avenida Zhong Xina (conocida como Fuerzas Armadas hasta hace tan sólo tres meses) a las afueras de Calabozo, estado Guárico; funcionarios apostados habrían detenido anoche a Santa Claus por tener quemada la luz de la nariz de Rudolf.

Logramos obtener declaraciones de David Castillo, uno de los duendes de Santa, quién resultó ser un venezolano que emigró en 2021 al Polo Norte cruzando por el glaciar Bravo y que desde entonces se encuentra trabajando sin papeles en el taller del señor Claus: “Mira chamo, sí, hubo un montón de gente que se quedó sin regalos. Medio planeta. Por ahí está rodando la versión oficial y tal, que dizque pararon a Santa y como no tenía dinero para los frescos se lo llevaron para la comandancia. Peeeeeeero yo escuché también otra versión; esta mañana la señora Claus entró al taller hablando por teléfono y parece que Santa andaba borracho con unas prepagos, le echaron una burundanga y tal, y ahora como que aprovecharon ese cuento del matraqueo como para ocultar la otra vaina, y tal. Yo sí creo que lo matraquearon por ahí en Guárico pues, ¿pero qué van a hacer unos guardias con tantos juguetes vale? ¿Jugar a la represión con los Max Steel? Esos se coronaron sus regalos, pero igual el cuento está raro pues, y tal” concluyó Castillo, mientras seguía siendo explotado fabricando juguetes, sin contrato, sin prestaciones y —obviamente— sin aguinaldos.