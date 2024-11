Jefe anuncia 50% de descuento en aguinaldos de empleados por el Black Friday

El dueño, gerente y autoproclamado CEO de la agencia de publicidad ubicada en Caracas, «Blue Cachapa Digital Studio Network & Media Marketing C.A.», Giovanni Giorgio Giovellini, sorprendió a sus tres empleados y siete pasantes sin sueldo esta mañana al anunciar que, uniéndose a la tendencia del Black Friday este año, todos tendrán un descuento del 50 % en sus aguinaldos.

Giovellini, quien se describe a sí mismo como «materia del mercadeo» y fiel creyente de que «el que es pobre es pobre porque quiere», anunció la impactante noticia durante los cinco minutos de almuerzo semanal que tienen sus empleados: «Muchachos, muchachas y mamacitas, como pionero revolucionario, rebelde y hasta subversivo en este mundo del marketing digital, decidí que este año íbamos a ofrecer descuentos del 50 % en Black Friday, que no tiene nada que ver con el viernes negro, por si acaso. Obviamente, esto significa que se tienen que poner la camiseta, los shorts y unos Total 90 por la compañía, no solo para que estén cómodos porque tienen el doble de trabajo, sino porque me veo obligado a descontarles un 50 % de sus aguinaldos y de su sueldo, los que tienen sueldo, para no perder dinero. Pero no se preocupen, porque aunque vamos a trabajar jornadas de 24 horas, se los voy a compensar con un pequeño regalo navideño. Este iPad Pro de 256 GB, ¿qué les parece? Les mostrará las instrucciones para participar en la rifa de un pedazo de pizza como aguinaldo entre todos ustedes», explicó Giovellini, antes de anunciar un vaso de refresco a la empleada que baile más rico.