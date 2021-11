Joven paga publicidad en Twitter para que Tarek vea su denuncia

Tras ir a la fiscalía todos los días durante los últimos 5 años, José Paredes no encontró justicia porque “no había papel para hacer la denuncia”, es por eso que tomó la decisión de llevar su caso a la red social Twitter. Paredes tuvo que pagar publicidad en dicha plataforma para que el fiscal, Tarek William Saab pudiera notar su denuncia de más de 1.000 retweets.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con el afectado, José Paredes, parte de sus palabras fueron: “Me di cuenta que el señor Tarek solo ve las denuncias que hay en Twitter, mira, a mí me robaron una Bronco en el año 2016, nunca me aceptaron la demanda porque no había papel. Yo mismo tuve que llevar el papel e igual no me aceptaron la demanda por falta de personal, lo que me dijeron fue ‘ve a Tocorón que seguro te lo tienen secuestrado allá’ me parece inaudito que estas cosas ocurran. Lo bueno es que ya Tarek tomó mi denuncia y va a investigar el caso aunque probablemente ya mi carro esté desmantelado en La Yaguara”, finalizó Paredes mientras se daba cuenta que Tarek solo iba a hacer un tweet sin investigar nada.