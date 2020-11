Venezolano en Argentina explota por reprimir comentarios sobre Maradona

Miguel Acosta, venezolano residenciado en Buenos Aires, Argentina, acaba de sufrir una explosión cerebral que dejó a la comunidad científica sorprendida. Se especula que la causa del estallido fue la fuerte represión de comentarios del venezolano sobre el recién difunto futbolista Diego Maradona.

Acosta, fan de Messi pero más fan del Real Madrid, fue encontrado en la sala de televisión por uno de sus compañeros de cuarto, Benjamín López, quien le dio la noticia de Maradona: “Es que vos no me vas a creer. Andaba acá de lo más rela y leí en Twitter la trágica noticia de Maradona. Yo estaba devastado, hablé con mis padres, mi abuela, mi maestra del colegio, grité por el balcón, pero notaba algo raro en Miguel. Él no me decía nada, ni que le dolía o no la noticia. Nada. Mientras yo tenía lágrimas en los ojos, Miguel estaba inmovil, con una vena brotándole en la frente. Y este pibe todavía no hacía ni un solo comentario. De repente, empezó a ponerse rojo, los ojos se le voltearon y su cabeza reventó en una explosión impresionante. Me dejó la sala llena de restos de cerebro. Fue impresionante. Quedé atónito. Yo sé que los venezolanos no son muy fanáticos del Diego, pero ni idea qué le pasó” concluyó Lopez, quien descubrió que Miguel no fue el único venezolano que sufrió de la explosión cerebral.