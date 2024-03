Maduro crea la ley contra el fascismo para segregar y oprimir a un grupo de personas

Nicolás Maduro, primer mandatario de Venezuela y la única persona capaz de comer pescado frito con todo y espinas, ordenó el pasado domingo la creación de un proyecto de ley “en contra del fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional”, con el objetivo de exaltar los intereses del estado, segregar grupos opositores, mantener la opresión de minorías y apoyar las teorías creadas por Benito Mussolini.

En una rueda de prensa con asistencia de militares, afiliados al PSUV y militares afiliados al PSUV, el presidente habló al país para la señal de diversos medios como VTV, VTV+ y MaduroPresidente TV: “ Todo en el estado, nada contra el estado, nada fuera del estado, así lo digo y así se deberá escribir señoras, señores y señoros. Desde hoy, vamos a acabar con todos los fascistas, neofascistas, fastingcistas y cualquier golpista que quiera amenazar contra la Patria de Bolívar, Chávez y Franco. No vamos permitir que absolutamente nadie ajeno al gobierno intente hacer política en este país. PSUV, PSUV y más PSUV. El que esté en contra será tachado de fascista, extremista, derechista o manicurista. Este país no se van a repetir los hechos traumáticos del 2014, 2015 o 2017 donde la gente me escribía cosas feas por todas mis redes sociales”, explicó Maduro, mientras ordenaba la detención de una ensalada césar por amenazar la grasa de sus arterias.