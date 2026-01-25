Domingüire sigue rompiendo los paradigmas de las revistas dominicales con otra impecable edición hecha con Chat GPT —el gratis porque no tenemos para el premium—. Esta vez la portada es dedicada a una de las milfs más destacadas del milenio, Victoria Beckham, quien recientemente fue denunciada por su hijo Brooklyn por “bailar demasiado rico” en su boda, lo cual describió como embarazoso para él, aunque todos los demás invitados lo consideraron la mejor parte de la celebración.

Además, tu revista dominical favorita también incluye una guía para identificar gente corta nota, como Brooklyn, y recomendaciones de productos 100% veganos como el cigarro, el ron, licenciaturas en historia del arte y muchos productos más para que salves el planeta mientras te conviertes en una desgracia familiar.

¿Qué esperas?, compra ya la Domingüire #355 en tu embajada de Yugoslavia más cercana.