Gobierno que no gobierna prohíbe a organizaciones no gubernamentales

El parlamento venezolano de mayoría chavista y anti ensaladas, aprobó este martes una ley que regulará el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs) pues según la bancada chavista, el gobierno es la única organización que puede ser no gubernamental en el país.

Diosdado Cabello, quien elige su cargo político todas las mañanas según su estado de ánimo, ofreció algunos detalles sobre esta nueva normativa que estará en discusión en la asamblea: “Las ONG empezaron en este país con fines sociales y humanitarios, pero ahora se están metiendo en política con el fin de opinar sobre cosas que no les incumben como a quién se puede meter preso o no, o cosas como qué método de hacer cosquillas es más torturador en el tiempo, ¿cómo se atreven, chico? En este país las las ONG solo tienen que servir para regalarle y proveer al pueblo las cosas que no tienen porque un ministro se las está robando, no para ninguna de esas marramucias de formar criterio en la gente y después no sé, quieran defender sus derechos como si tuvieran”, afirmó Diosdado Cabello mientras emitía una orden de captura a unos niños que salen en un panfleto de la UNICEF.