Backyardigans echan del grupo a Pablo por cantar en el cumpleaños de Maduro

Nicolás Maduro, mandatario de signo sagitario cumplió 59 años el día de ayer y recibió como autoregalo un concierto privado de Pablo, el pingüino azul de los Backyardigans. Tras enterarse de esta noticia, sus compañeros de agrupación de canciones infantiles lo separaron de su puesto señalando “en nuestro patio no queremos a ningún cantante que apoye a violadores de derechos humanos”.

Tyrone, compañero de Pablo en Backyardigans fue el encargo de la vocería del grupo en este caso: “Como decía mi tocayo: ‘maldito sea el hombre que confía en otro hombre’, en los Backyardigans no tenemos afinidad política a nadie, solamente a pasarla bien, divertirnos, bailar y drogarnos en un patio, pensábamos que Pablo era una persona de valores y que no tenía precio, pero ahí lo vemos cantándole cumpleaños a un tirano fanático de los programas infantiles. ¿Qué hará la gente con ese montón de memes que hicieron con su cara? Echó su carrera a la basura. Nos destruyó a todos, nos rompió el corazón y ahora tendremos que buscar un nuevo miembro para reemplazarlo”, sentenció Tyrone mientras le pedía a Victor Drija que por favor no insistiera en ser miembro de Backyardigans.