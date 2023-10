Inauguran máquina traga monedas dentro de cancha de pádel dentro de la piscina dentro de la discoteca dentro del casino del Estadio Monumental

Con lujos como una terraza VIP con jacuzzis para ver los juegos, agua en los baños y hasta electricidad casi continua, el Estadio Monumental de Caracas es una muestra más de que el país está pasando por su mejor momento. Sin embargo, nada representa más la ostentosidad económica que disfruta el 0.0000001% de la población como la nueva máquina tragamonedas inaugurada dentro de la cancha de pádel que se encuentra dentro de la piscina ubicada dentro del casino de este increíble estadio.

Nuestro pasante subpagado conversó con el vigilante del establecimiento Julio “Chicho” Gómez, quien no lo dejó pasar por no tener ninguna prenda Louis Vuitton puesta: “En este país lo que hay es billete, papá. A mí no me vengas a hablar dique de Nuyol (sic) ni los Dubais, poder saciar tu ludopatía entre rondas de pádel mientras portas tu mejores trajecitos de baño en la piscina son vainas que sólo pasan aquí mi rey. Y eso que no has visto la discoteca que abrieron en el otro piso, nojoda esa tiene cuatro canchas de pádel más, ahí te la dejo. Además, ¿rumbear viendo una cancha de béisbol vacía a las tres de la madrugada? Lo mejor del mundo. Así que vale la pena pagar esos $5.000 por la botella de Macondo, puro lujo pues”, concluyó Gómez, quien gana $150 al mes.