Bebé enchufado estrena coche sin placa

Era solo cuestión de tiempo para que Caracas, la ciudad llena de camionetas sin placa, yates sin placa y megazords sin placa, viera circular por sus calles el primer coche sin placa. El vehículo, con ocho niñeras de fuerza, sería propiedad de Mateo Mathías Matthews, un bolibaby de tan solo siete meses de nacido, quien lo estaba estrenando en Altamira, luego de importarlo directamente desde Dubái.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba limpiando parabrisas en un semáforo cercano para obtener las declaraciones del joven Matthews: “¿Qué pasó, mi rey? ¿Te gusta esta bichita? Mi papi me la acaba de traer de Dubái, es la nueva Toyota BabyCruiser 2028 4×4, bro. Le mandé a montar unos rines de 80 pulgadas, 18 huecos, para rustiquear en el kinder con unas malondras. Tú sabes cómo es, les das una vueltica en este maquinón y ensucian los pañales de una. Pero chill, pa’ eso papi me deposita en una cuentica que me abrió por Andorra, yo les compro sus pañales de seda y no pasó nada”, aseguró Matthews, mientras nuestro pasante subpagado le rogaba que le dejara un poquito de su chupeta de jamón serrano y caramelo trufado.