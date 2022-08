OPINIÓN: En realidad no te ama, solo ama tu cuenta Zelle

Luego de las miles de devaluaciones sufridas por nuestra moneda en el año 2019 —y todos los años que le antecedieron, y los que vinieron después también— los venezolanos se aferraron al Zelle como ese nuevo método de pago que les permitía hacer sus transacciones sin avivar tantos traumas ni revivir recuerdos dolorosos. Desde su llegada, Zelle ha facilitado la vida de aquellos que tuvieron la previsión de abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos antes de que viajar a este país fuera —para nosotros los venezolanos— algo similar a hacer un safari en medio del apocalipsis zombie. Según nuestros estudios —dos posts que vimos por ahí en las redes sociales— descubrimos que hay una gran posibilidad de que esa persona a la que llamas “el amor de tu vida” te quiera por tu cuenta y no por tus hermosos sentimientos o tus bíceps.

“Sí, bueno, es un 10, físicamente podría estar un pelo mejor, pero tiene cuenta Zelle del Bank of America; eso lo convierte en un 3000” es uno de los TikToks que vimos y que sustentan este artículo. Ya no es “cartera mata galán”; aparentemente aquí lo único importante es tener cuenta Zelle y automáticamente te haces 35 veces más atractivo o atractiva para la sociedad. ¿Carillas? No. ¿Hilos para levantar los ojos? Tampoco. ¿Hacerse los senos? ¿Para qué? ¿Agrandamiento de pene? No es lo que buscan, si quieres conquistar a alguien gástate ese dinero en abrir una cuenta Zelle; aunque probablemente sea más fácil agrandarse el pene, ponerse carillas, levantarse los ojos y hacerse los senos todo al mismo tiempo antes de conseguir el pasaporte, la visa y el dinero para pagar el pasaje que necesitas para poder abrir una cuenta en Estados Unidos. Lamentamos informarte que si tienes una cuenta Zelle, sí, te hace más atractivo tenerla, pero solo te quieren por eso; así que procura que nunca te la bloqueen porque pierdes todo lo bonito que vimos una vez en ti, y también perderás contacto con tu prima porque solo te escribe para eso.