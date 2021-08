Spiderman venezolano no logra atravesar el multiverso por falta de visa

Este martes, Pedro Sánchez, joven que de día trabaja como fotógrafo en Caraota Digital y que de noche se convierte en un justiciero encubierto con su disfraz de Spiderman —comprado en una piñatería en el centro de Maracay—, lamentablemente no logró atravesar el multiverso por no tener al día su visa.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar a la versión venezolana de Spiderman, quien se encontraba comiéndose una bala fría antes de agarrar el Metro: “Nooooombre mano, tanto que luché para llegar al multiverso y me quedé fue seco, viajé hasta Cúcuta a pie porque ya casi no me sale telaraña, desde hace años no se consiguen los repuestos aquí y este que tengo lo estoy estirando al máximo. Cuando llegué a Cúcuta tomé un vuelo a Bogotá para pedir mi visa legalita, y en la embajada le expliqué al gringo encargado de sellar las visas que soy el Spiderman venezolano y que necesito atravesar el multiverso, de una me la negaron, y me vieron como si estuviera loco, y eso que con un repelito que me quedaba le eché telaraña en la ventana esa de vidrio para que viera que sí es real, pero igual no funcionó. Nada, el tipo se puso bruto, no quiso escucharme más, más bien cuando me vio trepándome por la pared me mandó a sacar con Seguridad. Nada mano, ni modo, a falta de multiverso aquí estoy en el Metro que es como un montón de dimensiones paralelas también, sobre todo con los olores. Me quedaré aquí en la gran ciudad a resolver los problemas de los caraqueños”, finalizó Sánchez, mientras llevaba su traje al costurero a ver si se lo podían ajustar un poco porque aumentó unos kilitos de tanta cerveza artesanal.