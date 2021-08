Secadora maldita encoge ropa solo para destruir autoestima de joven

El día de hoy una secadora de marca Frigidaire destruyó la autoestima de Carlos Rondón, joven que reside en El Tigre, estado Anzoátegui, al encoger su ropa y llevarla a tamaño Simón Bolívar. Vecinos de la zona aseguran que la secadora está “maldita” por los sonidos que hace cuando le introducen prendas de vestir.

Solo por el hecho de ir a El Tigre enviamos de una a nuestro pasante subpagado a conversar con el joven Rondón, cuyo amor propio cayó como daño colateral de las malas intenciones de su secadora: “Yo pensé que era que estaba engordando y empecé a bajarle dos a la pasta con carne molida; lo cambié por pasta con vegetales, ¿eso es menos grasa no? El punto es que me pesé y no he aumentado un carajo; bueno, sí, un pelito, pero tampoco es para andar como una hallaquita por la vida. La culpa es de la secadora, es la ropa la que sigue encogiéndose cada día más, hace unos días traje a un Padre para que le echara agua bendita a esa secadora porque no es solo lo de la ropa, ya los vecinos no soportan como suena. Mientras tanto yo seguiré visitando al psicólogo por los daños que me ha hecho, yo sé que he engordado, pero tampoco así”, finalizó Rondón, quien intentó enseñarle el ruido de la secadora a nuestro pasante, pero segundos antes se le fue la luz.