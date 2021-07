Empleado viaja al pasado para hacerle cesárea a la mamá de Simón Bolívar un día antes y que el feriado caiga viernes

El ciudadano Wilmer Pérez, empleado del SAIME, viajó este sábado en su máquina del tiempo —gracias al motor de su pc pentium 4—, para hacerle una cesárea a María de la Concepción Palacios de Aguirre Ariztía-Sojo y Blanco de Herrera, también conocida como “la mamá de Bolívar sí tiene nombres”. El objetivo de la cesárea era hacerla un día antes del nacimiento de Simón Bolívar, es decir, el 23 de julio, para lograr que este año 2021, la fecha cayera viernes y se pudiera disfrutar del día feriado.

Wilmer Pérez compartió unas palabras sobre su viaje en el tiempo, dijo lo siguiente: “Ustedes no saben lo difícil que es sacar cédula y pasaporte todos los días desde que te levantas hasta que duermes, a veces hasta sueño con que Hugo Cabezas me persigue por todo el SAIME y me atrapa. Ya no puedo más”, fueron algunas palabras de Pérez. “Yo no estudié medicina pero me vi un vídeo en Youtube de como hacer una cesárea y eso haré, viajaré en mi máquina hasta el 23 de julio para hacer este trabajo que no solo me beneficiará a mí, sé que todos los venezolanos lo desean, y yo les daré ese regalo. No me pidan pasaportes, ni cédulas, pídanme hacer cesáreas”, finalizó Pérez, bastante entusiasmado minutos antes de emprender su viaje. Se comenta que a pesar de que logró viajar en el tiempo, no pudo hacer la cesárea y probablemente lo tomaron como esclavo.