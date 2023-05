Señor no entiende cómo puede haber mujeres lesbianas cuando hay hombres que hasta le hacen sentir cositas a él

Esta tarde el señor Enrique Loaza, un tradicional padre de 3 familias de 55 años, expresó a través de una serie de historias que subió en su cuenta personal de Instagram –en el cual comenta obscenidades a todas las mujeres que le aparecen en el feed– que no logra comprender del todo la existencia de mujeres lesbianas, teniendo en cuenta que existen hombres “divinos” que incluso lo hacen sentir cositas a él.

“Coño, ¿ustedes han visto al Henry Cavill ese? Eso sí es un tipo de verdad, nojoda. Con ese pecho bien peluo y duro”, aseguró Loaiza, mientras usaba un filtro de perrito sin querer. “Es que esas mujeres de ahora se meten a lesbianas por pura moda, antes las mujeres sí sabían lo rico que era un miembro, como el mío cuando funcionaba pues, o el de mi compadre, nojoda, un manjar. Esas son vainas que incluso a uno que es un macho bien macho le hacen sentir como unas cositas en el estomago, ¿y me van a decir que a ellas no? Nojoda chico, eso es porque no han probado lo divino que es un hombre, así te lo digo”.