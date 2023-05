Pajúo que nadie conoce pone “OFICIAL” en su nombre de usuario para que no lo confundan con otro pajúo que nadie conoce

“Yo soy un pajúo feliz y tranquilo» @JoseMiguelUzcategui69

En un intento desesperado por ganar algo de relevancia en las redes sociales, el usuario @JoseMiguelUzcategui584OFICIAL decidió agregar la palabra “oficial” a su nombre de usuario, para que no lo confundan con otro José Miguel Uzcategui que nadie conoce y que tiene el mismo nombre, y que además es igual de pajúo.

“La gente no lo termina de entender, el verdadero @JoseMiguelUzcategui584OFICIAL soy yo, que tengo más de 358 seguidores y que siempre opino en temas muy importantes como si los gays deberían vivir o decirle bella a chamas que nunca en mi vida voy a conocer. El otro es un impostor que me quiere robar la fama y el prestigio que me he ganado a pulso de mandarle fotos no solicitadas de mi pene a la gente. Por eso decidí ponerle OFICIAL a mi nombre, para que la gente sepa quién es quién”, declaró @@JoseMiguelUzcategui584OFICIAL, quien también tiene una foto de perfil de la Virgen María .

Por su parte, el otro pajúo que nadie conoce y que tiene el mismo nombre, @JoseMiguelUzcategui69, dijo no tener nada que ver con @JoseMiguelUzcategui584OFICIAL ni sentirse afectado por su existencia. “Yo soy un pajúo feliz y tranquilo, que solo usa las redes para ver memes, videos de gatitos y el peor porno que existe en el mundo. No me importa lo que haga ese otro pajúo, ni siquiera sabía que existía. Cada quien es libre de ponerse el nombre que quiera, mientras no me moleste a mí”.