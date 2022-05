Chama feliz de regresar a Venezuela ya está planificando su próxima migración

Regresar a Venezuela después de haber emigrado, una decisión difícil para algunos, fácil para los que su mamá les lava la ropa, como es el caso de Valentina Peña, una joven que hace más de 3 años emigró a Buenos Aires y regresó al país en busca de nuevos horizontes, revivir momentos con su familia y planificar una nueva emigración, porque desde el momento en que pisó Venezuela estuvo preguntando por pasajes para viajar a España.

Peña, aún emocionada de estar en el país que la vio nacer, ofreció detalles de su viaje: “Chévere los conciertos, los miles de restaurantes en Las Mercedes, la gente ganando en dólares, el cacique y el tigre deforme en la autopista, todo bien con eso, pero ya extraño bañarme en la regadera. No te lo voy a negar, aquí está el calor de la familia de uno, los amigos que nunca sacaron el pasaporte y el ex que nunca pudo emigrar contigo, pero no logro acostumbrarme otra vez a que me fallen los servicios básicos”, finalizó Peña mientras organizaba su segunda despedida con sus amigos que se regresaron de España.