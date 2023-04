Escape de Guaidó obliga a funcionario del SEBIN a conformarse con meter preso al imitador de Capriles

El día de hoy, el político y peor creador de contenido, Juan Guaidó, escapó a Colombia por la frontera con el objetivo de evitar su posible detención por parte del gobierno de Venezuela. Tras este hecho, a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) no les quedó de otra que conformarse con la detención de “Guillermito Meléndez” el imitador de Capriles, el último político opositor que quedaba en Venezuela después del escape de Guaidó.

Mientras el SEBIN se preparaba para detener a Meléndez, la persona que imitó a Capriles en el 2014, el funcionario encargado de la detención, Carlos Barreto Barreto Barreto comentó: “Ni modo, se nos fue el peso pesado que queríamos, pero no se confundan compatriotas, la lucha socialista y bodegonista de este país no acaba acá. De que pagan, pagan esos corruptos, es por eso que nos llevaremos al imitador de Capriles que al día de hoy es muchísimo más relevante y muchísimo más peligroso para la nación que el mismo Capriles. Este tipo se jactó de haber dicho cosas como que el gobierno de Maduro debería salir hoy mismo, o frases como que había que romper cacerolas para sacar a Maduro o poner salsa, ya no me acuerdo, pero en fin, por fin tenemos preso a este sujeto que estará a la orden de las autoridades el día de mañana. De todas formas, no nos rendiremos con el bate quebrado de Guaidó, haremos todo lo posible por rescatarlo del hermoso país vecino con moneda ligeramente inestable pero con servicios básicos funcionales y un hermoso aeropuerto internacional bien cuidado que no tenemos”, finalizó Barreto mientras le acomodaba una cómoda cama a Meléndez en El Helicoide.