Rodolfo le pide a Santa que este año le regale la rinoplastia

El afamado transportista, actor de cine y vedette, Rodolfo El Reno, hizo públicas su peticiones a Santa Claus para estas navidades, donde le pedía al viejito pascuero que este año le trajera un arnés de semi cuero vegano, un iPhone 14 con la discografía de Mariah Carey precargada y que por fin le pagara la rinoplastia para recibir el año nuevo con una nariz perfilada que sea la envidia de todos los caribúes del hemisferio norte.

“Santa, papi, porfa manda a operarme la nariz este año, ya no quiero que se sigan riendo de mí. Además, hay un doctor que se llama Froilán en Caracas que te cobra barato. Mira, tú sabes que yo nunca te pido nada y siempre te acompaño a repartir los juguetes sin quejarme del frío, por eso mismo es que la nariz se me puso así, las bajas temperaturas y el tusi me están pasando factura, así nunca voy a tener clientes en mi OnlyHorns. Mira que tengo una oferta de trabajo con El Niño Jesús y ese sí me da hasta seguro dental” comunicó Rodolfo el Reno en su carta anual a su patrón.