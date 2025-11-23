Domingüire No. 347: Stranger Things

Esta semana Domingüire homenajea a la serie Stranger Things —también conocida en España como “Cosas inusuales de la hostia”—, una serie que marcó a una generación y congeló en el tiempo a un grupo de adultos a quienes siguen llamando “los niños de Stranger Things”, a pesar de que cada uno tiene 3 divorcios y 15 hijos regados. Además, la edición de Domingüire de esta semana incluye 153 tips para evitar que tus familiares pelabolas te pidan plata, un sudoku que sacamos de Internet y las fotos más riquiquitas de un pasticho que trajo el pasante a la oficina y que terminamos robándoselo.

