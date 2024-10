Perú exigirá a migrantes venezolanas demostrar que su marido fue adquirido por medios legítimos y no a través de robo

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció hoy una nueva serie de medidas contra los migrantes venezolanos para controlar la inseguridad. Entre ellas, se exigirá que todas las venezolanas demuestren que su marido fue adquirido mediante procesos legítimos y no a través del robo y destrucción de hogares ajenos.

Durante una rueda de prensa en la que los únicos reporteros calificados eran venezolanos, la mandataria peruana aseguró que su gobierno hará un “seguimiento marital” a los migrantes: “No podemos seguir permitiendo el aumento de la inseguridad en el país y mucho menos podemos pretender que la policía haga algo para controlarla, es por eso que la sencilla decisión de echarle la culpa a los migrantes. Todas las venezolanas casadas deberán comprobar que ese marido no es robado enviándonos certificado de casamiento, pruebas de que jamás tuvo una ex y confirmación médica de que ese hombre era virgen antes de conocerse. De igual manera, todos los migrantes venezolanos del género masculino deberán comprobar con documentos legales notariados que no pertenecen al Tren de Aragua. De esta manera, mi gobierno garantizará tener una excusa cada vez que me reclamen por el aumento de la inseguridad”, explicó Boluarte, mientras ordenaba marcar a todos los venezolanos con una estrellita en el documento de identidad.