Venezolano en Madrid compra 13 sofás para recibir a toda su familia si el país no se arregla

La frágil estabilidad financiera del joven venezolano Jorge Andrés Hernández, está viendo un futuro oscuro tras varios años en Madrid al tener que comprar 13 muebles para recibir a sus dos padres, tres hermanos, 7 primos y una amante en su monoambiente en caso de que Venezuela no se arregle.

Enviamos a nuestro pasante subpagado como polizón en un buque pesquero hasta Madrid, donde tomó las declaraciones de Hernández, quien probablemente tenga que pedir 78 préstamos para pagarles los pasajes también: “Me descuadró demasiado que todas las personas que conozco en Venezuela me escribieron para que los reciba acá en Madrid. Yo estaba relajado aquí con mi piso de 3 metros cuadrados, por 7.000 euros al mes. Pero nada, me tocó comprar 13 muebles, ni siquiera sofacamas porque estaban muy caros, los acomodé uno encima del otro para hacerlos literas. En la cocina metí 4 y en mi cuarto metí 4 más, aunque es la misma habitación, pero tú me entiendes. Los otros tres los metí en el baño, o sea, encima de la poceta que está al lado de mi cama, y el último lo colgué del balcón con un mecate”, explicó Hernández, mientras nuestro pasante subpagado le preguntaba si lo dejaba quedarse unos días durmiendo en ese último.